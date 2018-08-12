Rusya'dan Türk vatandaşları için vize kolaylığı!
Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Moskova bazı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlamya hazır" denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vizekolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
LAVROV YARIN ANKARA'DA
Açıklamanın, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Ankara'da gerçekleşecek 10. Büyükelçiler Konferansı'na katılımı öncesi gelmesi dikkat çekti.
Lavrov'un ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin Suriye konusunda düzenleyeceği zirvenin hazırlıklarını ele alacağı belirtildi.
Kaynak: Ajanslar