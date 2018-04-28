Moskova'da üçlü kritik toplantı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ikili görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye krizi ve ileriye yönelik atılması gereken adımların değerlendirileceği Türkiye-Rusya-İran Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Moskova’ya geldi.

Ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Zarif ile ikili görüşmelerde bulunan Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomi ile turizm iş birliğini ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.



ÇAVUŞOĞLU: İLİŞKİLER HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR

Görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ile ikili toplantıya geçen Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, bölgesel konularda da birlikte başarılı çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti.

LAVROV: İKİLİ İLİŞKİLERİ VE SURİYE'Yİ ELE ALACAĞIZ

Lavrov da, Çavuşoğlu'yla görüşmesinde ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ve Suriye'deki durumu ele alacaklarını kaydetti.

LAVROV: "PUTİN VE ERDOĞAN'IN İŞBİRLİĞİNE NE KADAR ÖNEM VERDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Lavrov, iki ülke işbirliğindeki yoğun dinamiğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Rus işbirliğine ne kadar büyük önem verdiğini gösterdiğinin altını çizdi.

Lavrov, "Türk meslektaşımla yapacağımız görüşme, tüm bu alanlardaki temasları gözden geçirmek ve gündemdeki uluslararası konular hakkında fikir alışverişi yapmak açısından güzel bir fırsat" diye ekledi.

Kaynak: ajanslar