Moskova'da eli bıçaklı bir şahsın saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Moskova'nın Kurskaya tren istasyonunda eli bıçaklı bir şahsın saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kişi bindiği trenden insanlara saldırdı. Bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaralarken, 2 kişiyi de öldürdü.

DAHA ÖNCE 11 YIL HAPİS YATTI



Kurskaya tren istasyonunda meydana gelen olayda yaralan 2 kişi tedavi altına alındı. Trendeki insanların saldırgana müdahale etmemesi dikkat çekti.

Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, daha önce tutuklu olan 55 yaşındaki zanlının, tren istasyonundaki bekleme odasında önce bir erkeğe daha sonra da dışarıya koşarak karşısına çıkan insanlara bıçak darbeleri indirdiği belirtildi.

Soruşturma Komitesi, katilin 2006 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI



İstasyon güvenliğini sağlayan polisler suçluyu yakalayarak gözaltına aldı. RusyaSoruşturma Komitesi olayın görüntüsünü paylaştı.

Tren istasyonundaki mobese kameralarına yansıyan görüntüde, bekleme odasında ortaya çıkan eli bıçaklı kişi insanlara aniden saldırdığı görüldü.

Kaynak: Ajanslar