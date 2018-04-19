Morales'e yolsuzluk suçlaması

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da savcılık, Devlet Başkanı Jimmy Morales'e yeniden yolsuzluk suçlamasında bulundu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da savcılık, Devlet Başkanı Jimmy Morales'e yeniden yolsuzluk suçlamasında bulundu.

Seçim suçları savcısı Oscar Schaad, iş adamlarının, Morales'i devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesi'ne 1 milyon dolardan fazla para aktardığı yönünde suçlamada bulundu.

Kanıtların, kampanya bağışlarının seçim makamlarına bildirilmediğini gösterdiğini belirten Schaad, partiye yasa dışı katkıda bulunduğu iddia edilen şirketlerin, yiyecek, çimento ve diğer iş sektörlerinden olduğunu kaydetti.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) destekli Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu ile çalışan Başsavcı Thelma Aldana, geçen yıl ağustos ayında Yüksek Mahkeme'den, "Morales'in 2015'teki seçim kampanyasına mali desteğin araştırılması için devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını" istemişti.

Aldana, Morales'in, "seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği" iddiasında bulunmuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Devlet Başkanı Morales, söz konusu komisyonun başındaki Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Ülkede 11 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, daha önce Guatemala'nın eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti.

Molina ve Baldeta, yargılamaların sonucunda hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA