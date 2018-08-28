Moody's'ten 18 Türk bankasıyla ilgili skandal açıklama
Türkiye'nin Türk Lirasına yönelik saldırıyı bertaraf etmesnin ardından Kredi derecelendirme kuruluşu Moody'sten 18 Türk bankasıyla ilgili skandal açıklama geldi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında 18 Türk bankasının da bulundğu 20 finans kuruluşunun notunu indirdi.
Moody's, 17 Ağustos'ta açıkladığı kararda ise, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürmüş ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.
Kaynak: Ajanslar