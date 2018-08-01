Momo nedir? Tehlikesi nedir ve nasıl ortaya çıktı?

Momo nedir sorusunun yanıtı birçok aile tarafından merak edilmeye başlandı. Momo'nun tehlikesi nedir ve nasıl ortaya çıktı sorularının detaylı yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Sosyal mesajlaşma platformu Whatsapp üzerinden birçok kişi Momo adı verilen bu yüzle tanışmaya başladı. Momo'yu gören birçok kişi internette bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Momo nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında yer alıyor. Mavi Balina isimli oyunun ardından Momo isimli oyun da büyük bir endişeye yol açtı. İnsanlar Momo tehlikesi nedir ve Momo nasıl ortaya çıktı sorularının yanıtını merak ediyor. Momo ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MOMO NEDİR?

WhatsApp üzerinden hızla yayılan Momo adlı bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor. Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

POLİS SOSYAL MEDYADAN UYARDI



Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Polis, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve aptalca trendlerin Whatsapp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapıyor. Ancak tüm bu uyarılara karşın Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi bulunmuyor.

MOMO NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Momo nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte cevabı...

"İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan "Momo" etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

Kaynak: Ajanslar