Mitomani nedir

Mitomani hastaları kendilerinde olmayan birçok üstün özelliğe sahipmiş gibi yalanlar söyler, bu yalanlara kendileri de inanırlar.

Toplum içinde dikkat çekmek, olduğundan daha nitelikli gözükmek için yalan söyleyen mitomanlar bir zaman sonra bu durumu alışkanlık haline getirirler. Bu durumun en ciddi yanı mitomanların bu yalanlara kendilerinin de inanmasıdır. Yalanları ortaya çıktığında ya da söyledikleri sorgulandığında öfkelenirler.

Bu rahatsızlığa sahip kişiler, çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR

Mitomanlar gerçek dışı fikirlerini insanlara yayan ve aslında gerçek bir amacı olmayan kişilerdir.

İleri derecede narsist, histerik ve asosyal kişiler, çeşitli kişilik bozuklukları olan kişiler ve çocukluk yıllarında istismara uğramış kişilerin mitomani hastalığına yakalanma yüzdesi daha fazladır.