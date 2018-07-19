MİT'in Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı
MİT Başkanlığı'nın Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MİT Başkanlığı'nın Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Detaylar geliyor...
Kaynak: Ajanslar
sezer Arıner - Bedelli askerlik 1994 doğumlu olanlarıda kapsamalı bu çok büyük haksızlık olur 95-96-97 zaten tecilli durumda 93-92-91 zaten bedelliden faydalanıyor. Arada olan 1994 doğumlu olanlara oluyor tecil süreleri bitti. İşlerini ,ailelerini,eşlerini bırakıp askere gidelim deseler kapisete 350 bin bu insanlar ne yapsınlar ? bu konuya devletimiz bir çözüm getirmeli