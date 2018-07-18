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18 Temmuz 2018 21:29 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018 21:34

MİT'in Ukrayna'da bulduğu FETÖ'cü tutuklandı!

MİT Başkanlığınca FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen Salih Zeki Yiğit tutuklandı.

MİT'in Ukrayna'da bulduğu FETÖ'cü tutuklandı!

FETÖ'nün kentteki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma  kapsamında hakkında Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş 2 ayrı yakalama  kararı bulunan Yiğit'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yiğit, çıkarıldığı  nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin  Mersin şube başkanlığını yapan, kapatılan Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamları  Derneğinin (ASİAD) de üyesi olan Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden  sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Örgütün iş adamı yapılanmasına yönelik benzer içerikteki dosyalar  kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Mersin 3. Sulh Ceza  Hakimliğince hakkında 2 ayrı yakalama kararı çıkarılan Yiğit'in, Mersin'de  FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü, iş dünyasına yönelik kentteki  örgütsel toplantıları organize ettiği iddia edilmişti.  

Salih Zeki Yiğit'in, bu toplantılara katılanlardan "himmet" adı  altında topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki  okulların finansmanı için yurt dışına transfer ettiği de belirlenmişti.  

MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün  "Azerbaycan kasası"  İsa Özdemir ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının  imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit, yurt dışında yakalanarak yurda getirilmiş,  Yiğit sonrasında da Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.   


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Salih Zeki Yiğit


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