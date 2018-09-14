Son Dakika!
14 Eylül 2018 19:21 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 20:04

2 askerimizi şehit etmişlerdi: MİT 9 teröristi daha Suriye'de paketledi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist Afrin'de MİT tarafından yakalandı.

2 askerimizi şehit etmişlerdi: MİT 9 teröristi daha Suriye'de paketledi!

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi. 

MİT tarafından Afrin'de yakalanan 9 terörist sorgulanmak üzere, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Hatay Valisi Erdal Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını bildirdi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: mit


0Yorum Yap