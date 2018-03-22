Mısırlı Cumhurbaşkanı Adayından 'Sisi' Açıklaması

Mısır'da cumhurbaşkanı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın basın açıklaması yayınlandı.

Mısır'da cumhurbaşkanı adaylarından Musa Mustafa Musa, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin hayatı boyunca örnek alacağı bir kişi olduğunu söyledi.



Başkent Kahire'de yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında düzenlediği basın toplantısında Musa, "Seçimin sonucu ne olursa olsun şahsınıza (Sisi) ve imza attığınız başarılara saygı duymaya devam edeceğim. Sizi ve başarılarınızı hayatım boyunca örnek alacağım." dedi.



Seçimde Cumhurbaşkanı Sisi ve Musa olmak üzere yalnızca iki aday yarışıyor. Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken Mısırlı muhalifler, Musa'yı "yönetim tarafından seçilmiş göstermelik aday" olarak değerlendiriyor.