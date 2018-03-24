Mısır'da patlama!

Mısır'ın İskenderiye şehrinde patlama meydana geldi. Bir polisin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır'ın İskenderiye emniyet müdürünü hedef alan bir patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı, Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Tolip Otel yakınlarında arabaya yerleştirilen bombayla emniyet müdürünü hedef alan patlama meydana geldiğini, patlamada bir polisin hayatını kaybederken, dört kişinin yaralandığını belirtti. Patlama, Roshdi bölgesinde, emniyet müdürünün geçişi sırasında meydana geldi.

Görgü tanıkları, polise patlamanın olduğu yerde büyük bir çukur oluştuğunu söylediler. Patlamanın başkanlık seçimlerinden iki gün önce olması da dikkat çekti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Ajanslar