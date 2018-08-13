Mısır'da 472'si şartlı 678 mahkumun af kararı çıktı

Darbeci Sisi yönetimi, haksız yere idam yargılamalarına devam ederken, 678 tutuklu için de af kararı çıkarttı. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 472'si şartlı, 678 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan af kararı kapsamında 472'si şartlı, 678 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Söz konusu aftan yararlananlar arasında siyasi tutukluların olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, son iki haftada üçüncüsü çıkarılan cumhurbaşkanlığı affıyla bin 862 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Mısır'da geçen salı günü bin 118 mahkum, 4 gün önce 66 mahkum cumhurbaşkanlığı kararıyla salıverilmişti.

40 BİN MASUM TUTUKLANDI

Hukukçular, Mısır'da ilk kez demokratik seçimle başa geçen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz darbesiyle görevden zorla uzaklaştırılmasının ardından çıkan olaylarda binlerce kişinin tutuklandığını bildirirken, Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) bu sayısının 40 bin olduğunu belirtiyor.

Mısır makamları ise siyasi tutukluların varlığını reddederek, mahkumların tüm haklarının garanti altında olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Ajanslar