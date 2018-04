Miraç Kandili mesajları (13 Nisan 2018) - En güzel Miraç Kandili mesajları

Kutsal bir gün olan Miraç Kandili'nde, yılda bir defa ibadetimizi gerçekleştiririz . Her yıl bu mübarek bir günde, Miraç Kandili'ne özel ibadetlerimizi ve dualarımızı gerçekleştirdikten sonra, sevdiklerimize Miraç Kandili mesajları gönderebiliriz.

Dünya’da bütün müslümanlar için dini bir bayram niteliğinde olan Miraç Kandili, çok özel dualar ve programlar ile kutlanıyor. İster Türkiye’de olun, ister yurt dışında bu kutsal günü her yerde kutlayabilir ve her yerden ibadetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemiz dışında yaşayan müslümanlar, en yakın camiye giderek, bütün müslüman alemi ile birlikte ibadet edebildikleri gibi, bu imkanı olmayan kişiler aileleriyle bir araya gelerek de Miraç Kandili duası edebilirler.







Miraç Kandili günü müslümanlar için çok kutsal bir gün olup, her sene bir gün kutlanır. İnsan ömrünün sonuna kadar her Miraç kandili günü, öğle namazı ile birlikte ibadetimizi tamamlarız. Miraç Kandili günü mesajları, yanına gidemediğimiz sevdiklerimiz için bizim kurtarıcımız oluyor. Miraç Kandili gibi özel ve kutsal bir günün olduğu gece, Miraç Kandili ibadetimizi tamamladıktan sonra ya da namaza başlamadan önce bütün dostlarınıza ve akrabalarınıza gönderecebileceğiniz her biri anlamlı, en güzel kandil mesajları ile 13 Nisan 2018 Cuma gününe denk gelen bu mübarek günde onları mutlu edebilirsiniz. Her ne kadar mesaj attığımız kişiler yanımızda gibi olmasa da, onlara olan sevgimizi en güzel Miraç Kandili mesajları ile gösteriyoruz. Siz de kısa Miraç Kandili mesajları ile için aşağıda paylaştıklarımızın bir tanesini sevdiklerinize gönderip onları sevindirebilirsiniz.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI – 15 MAYIS CUMA

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.



Sofranız afiyetle, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.



İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun. Kısa miraç kandili mesajları ile arkadaşlarınza mesaj atabilirsiniz.



Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun.



Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.



Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.



Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...



Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.



Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? ! Ayetli Miraç Kandili mesajları için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.





KISA MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI - (MİRAÇ KANDİLİ DUALARI)

Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inananın, mutluluk bekleyenin, bunların tümü senin ve sevdiklerinin olsun.

Yıpranmış ve katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten eşsiz Peygamberin doğum günü olan mevlit kandilinizi en içten dileklerimle tebrik ederim.



Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraç’tan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun.



Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.



Affımıza vesile olması dileklerimle miraç kandilinizi tebrik ederim.



Allah Teâlâ Hazretleri Şaban ayının yarısında dünya semasına nüzul eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı, o kadar çok sayıda insanı af ve mağfiret eder.



Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. En güzel miraç kandili mesajları , ziyarete gidemediğiniz insanlara gönderebilirsiniz.



Bu gece bundan sonra peş peşe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandil’inde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktır. Hayırlı kandiller.



Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.



Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.



Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.





MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI (15 MAYIS 2015)