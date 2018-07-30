Minik Leyla'nın babasına otomobil çarptı

Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'e otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'e otomobil çarpması sonucu yaralandı.

NİHAT AYDEMİR OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU YARALANDI

Edinilen bilgilere göre kaza, Kağızman Caddesi’nde meydana geldi. Türk Telekom binasının önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir, 06 AAT 519 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nihat Aydemir sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Aydemir’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan Nihat Aydemir’in 3 buçuk yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolmuş arama kurtarma çalışmalarının 18’nci gününde cansız bedeni bulunarak toprağa verilmişti.

Kaynak: Ajanslar