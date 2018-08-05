Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye ayrıldı 10 kişi yaralandı!

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Minibüsün devrilip, otomobilin iki parçaya ayrıldığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

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Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, minibüs ise yan yatarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 10 kişiyi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA