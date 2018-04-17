Mimarlar Odasından Suriye harekatına tepki!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın bir olup Suriye'yi bombalamasını kınayan Mimarlar Odası, Türkiye'yi de suçlamayı ihmal etmedi.

Türkiye'nin mega projelerini takoz olup, mimarlardan aidat adı altında haraç toplamak dışında bir faaliyet göstermeyen Mimarlar Odası, Suriye'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik düzenlediği harekatı lanetleyen Mimarlar Odası, AK Parti hükümeti yüzünden Türkiye'nin bölgedeki savaştan etkilendiğini savundu.

Hükümetin operasyonu doğru bulmasını eleştiren mimarlar, Türkiye'yi "emperyalist işbirlikçi" olarak nitelendirme küstahlığında bulundu.

Açıklamada, "Suriye'ye düşen füzeler ülkemizde işbirlikçi AKP iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar