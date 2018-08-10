Mimar Sinan'ın eserlerinden Tekirdağ Rüstem Paşa Camii restorasyona başladı

Mimar Sinan'ın nadide eserlerinden Tekirdağ Rüstem Paşa Camii için restorasyon çalışmalarına başlandı.

Tekirdağ'da bulunan nadide eserlerden Rüstem Paşa Camii’nin, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde tamamlanacak restoresiyle 17 Aralık'ta açılması planlanıyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Rüstem Paşa Camii'nin önemli bir tarihi dokuya sahip olduğunu ve zarar verilmeden restore edildiğini söyledi.

16. YÜZYILIN İZLERİNİ TAŞIYOR

Tarihi caminin 16. yüzyılda inşa edildiğini anlatan Sarı, "Bölge müdürlüğümüz hizmet alanı içerisinde olan tescilli eski eserlerden Rüstem Paşa Camii, Mimar Sinan'ın eseri olup 16'ıncı yüzyılda inşa edildi. Eser 1841 yılında Sultan Abdülmecit tarafından tamir ettirilmiş, kubbe üzerinde yer alan ve ender sayılabilecek örneklerden olan çiçek rölyefleri, kalem işleri ve caminin şadırvanı bu dönemin ekleridir" dedi.





Sarı, şöyle devam etti:

“Gelinen süreçte imitasyon çevre duvarları ve zemin kaplamaları sökülmüştür. Şadırvanın mozaik kaplamaları sökülerek, özgün döşeme kaplamaları ortaya çıkarılmış ve sütunları düzeltilmiştir."

Caminin harim bölümünde yapılan sıva çalışması sonucunda 19'uncu yüzyıl sonrası kalem işlerine rastlanıldığını açıklayan Sarı, bunların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayından sonra yapılacağını söyledi.



YÜZDE 70 ORANINDA TAMAMLANDI

Sarı, kubbe kısmında tespit edilen çatlaklar için mikro enjeksiyon çalışmalarına devam edildiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Kubbe üzerinde deforme olan ve kullanılamaz hale gelen kurşun kaplamalar yapıya zarar vermeden sökülmüş, söküm sonucunda ortaya çıkan çatlakların güçlendirme amaçlı enjeksiyon uygulamasına başlanılmış ve vasfını yitirmiş derz dolguların yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda kubbemizin kurşunları özgün malzemesiyle aslında uygun bir şekilde devam etmektedir. Zaman bağlı olarak çevre duvarlarının, korkuluklarının ve avlu zeminin özgün malzemelerine uygun bir şekilde yenilenme işlemlerine başlanılmıştır."



Caminin restoresinin yüzde 70 oranında tamamlandığını belirten Mürsel Sarı, “Tespit edilen kalem işlerinin ilgili koruma kuruluna sunulması ve takip eden onay süreci dışında gecikmeye sebebiyet verebilecek bir unsur bulunmayıp caminin süresi içerisinde ibadete açılması planlanıyor” dedi.

Kaynak: Ajanslar