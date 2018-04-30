Milyonları ilgilendiren tasarı TBMM'de

Vergi ve prim borçları, emeklilere ikramiye, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.





