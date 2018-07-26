Milyonlarca emeklinin maaş fark ücretleri bugün yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin bugün yatırılacağını duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklimaaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

ÖDEMELER BUGÜN YAPILACAK

SGK’dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, "Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır." denildi.

AYLIK FARK ÜCRETİ

Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL olarak belirlendi.

SGK TARAFINDAN DUYURU

Kurumumuzdan SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanların 2018/Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıkları ödeme günlerinde zamlı olarak ödenecektir.

Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.179.456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka Şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır.

Buna göre;

A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında,

B- Aylıklarını her ay alanlara ise;

Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL’dir.

Kaynak: Ajanslar