Milliler'den tek gollü zafer
A Milli Futbol Takımımız, Antalya'da oynanan hazırlık maçında İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımıza galibiyeti getiren tek gol 52. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.
Karşılaşmaya Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'iyle çıkan Mircea Lucescu, ikinci yarıda Enes Ünal, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan ve Alper Potuk'a şans verdi.
A Milliler bir sonraki hazırlık maçında 27 Mart tarihinde Podgorica'da Karadağ ile karşılaşacak.