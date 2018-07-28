Milliler Doğu Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

46. Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'nın 2. gününde milliler, 1 altın ve 5 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Millilerin bu başarısı herkesi sevindirdi.

Erkekler 57 kiloda Süleyman Atlı, Ukraynalı rakibi Taras Markovych’i 10-6, 86 kiloda Fatih Erdin Rus Omar Ziantdinov’u 12-2, 97 kiloda Fatih Yaşarlı Ukrayna’dan Valeri Andriitsev’i 1-1 sona eren maçın ardından puan avantajı ile yenerek bronz madalya kazandı.

2. GÜNDE 6 MADALYA

Kadınlarda ise 55 kiloda Nurufe Duman Tunuslu rakibi Siwar Bousetta’yı tuşla yenerek bronz madalya kazanan diğer isim oldu. 72 kiloda Beste Altuğ ise Hintli rakibi Rajni Rajni’yi 4-3 mağlup ederek tek altın madalyayı kazanan isim oldu. Aynı kiloda Neslihan Ulusoy bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Türkiye, Uluslararası 46. Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'nın 2. gününü 1 altın 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlamış oldu.

Kaynak: Ajanslar