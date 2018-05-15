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15 Mayıs 2018 10:27 | Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018 10:35

Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya indi.

Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor.

3 GÜNLÜK YAS
Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Ulusal yas ilanından sonra Taksim Meydanı'nda bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirildi.

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: bayrakmilli yasgazze


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