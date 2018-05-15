Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya indi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor.

3 GÜNLÜK YAS

Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Ulusal yas ilanından sonra Taksim Meydanı'nda bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirildi.

Kaynak: Ajanslar