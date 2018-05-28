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28 Mayıs 2018 20:55 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2018 20:56

Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İran’ı konuk ediyor.

Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

TÜRKİYE - İRAN

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
SAAT: 21.15
YAYIN: Kanal 7
HAKEM: Valentin Kovalenko

 
TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Cengiz, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos.
TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İran’ı konuk ediyor. Bu mücadele canlı yayınla Kanal 7'de ekranlara geliyor.

Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus ile karşılaşırken, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek.

Etiketler: Milli Takımİlk 112ler


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