Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İran’ı konuk ediyor.

TÜRKİYE - İRAN

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 21.15

YAYIN: Kanal 7

HAKEM: Valentin Kovalenko



TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Cengiz, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos.

TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İran’ı konuk ediyor. Bu mücadele canlı yayınla Kanal 7'de ekranlara geliyor.

Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus ile karşılaşırken, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek.