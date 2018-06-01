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01 Haziran 2018 20:57 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2018 21:05

Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İsviçre'de Tunus ile karşılaşıyor.Bu karşılaşmada takımımızın ilk 11'i belli oldu.

Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu


TÜRKİYE - TUNUS

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

TUNUS: Hassen, Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddadi, Badri, Skhiri, Sassi, Sliti, Khaoui, Khalifa
TEKNİK DİREKTÖR:Nabil Maaloul

*Karşılaşma 21:15'te başlayacak ve A Spor ile S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.


Kaynak: Ajanslar

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