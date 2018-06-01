Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İsviçre'de Tunus ile karşılaşıyor.Bu karşılaşmada takımımızın ilk 11'i belli oldu.
TÜRKİYE - TUNUS
TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
TUNUS: Hassen, Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddadi, Badri, Skhiri, Sassi, Sliti, Khaoui, Khalifa
TEKNİK DİREKTÖR:Nabil Maaloul
*Karşılaşma 21:15'te başlayacak ve A Spor ile S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.
Kaynak: Ajanslar