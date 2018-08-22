Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanıması ile ilgili olarak "tam bir basiretsizlik örneği" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasına yönelik mahkeme kararını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'da FETÖ'cü askere iltica hakkı tanınmasına yönelik karara sert tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, söz konusu karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'İLİŞKİLERİMİZE OLUMSUZ ETKİSİ OLACAK'

"Güven artırıcı önlemlerin yeniden başlatılmasının konuşulduğu ve her türlü iyi niyeti gösterdiğimiz şu günlerde, darbeci hainler hakkında verilen mahkeme kararı tam bir basiretsizlik örneği olmuştur. Darbeci teröristlerle ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan, güven artırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemez. Bunun da ilişkilerimize ciddi olumsuz etkileri olacağı açıktır."

Kaynak: Ajanslar