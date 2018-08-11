Milli Savunma Bakanlığı'ndan twitter açıklaması!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabının bulunmadığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabının olmadığı belirtildi.
Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nın "@tcsavunma" ve Genelkurmay Başkanlığı'nın "@TSKGnkur" resmi Twitter hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
BAKAN AKAR'IN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bakan yardımcıları belli oldu. Dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnameye göre, Milli Savunma Bakanlığı yardımcılığına, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay, Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı.
Kaynak: AA