Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı görevden alındı!

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan başka göreve atanmak üzere görevden alındı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre başka bir göreve atanmak üzere görevden alınan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından müsteşarlık görevine getirilmişti. Fidan, Milli Savunma Bakanlığı personelinin TSK'daki rütbe karşılıklarının belirlenmesini öngören KHK'nın ardından "ilk sivil orgeneral" olarak anılmıştı.

Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcılığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatından, Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, Kars İl Müftüsü Mehmet Genç, Bingöl İl Müftüsü Mecit Can, Düzce İl Müftüsü Selami Emen, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıTürkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Feridun Alak'ın da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

İLK SİVİL ORGENERAL

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanan eski Düzce Valisi Ali Fidan, bu makamdaki ilk sivil isimdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki sivil personelin TSK'daki rütbe karşılığı KHK ile düzenlenmişti. Buna göre Ali Fidan'ın rütbe karşılığı da "orgeneral" olmuştu. Fidan, "İlk sivil orgeneral" olarak anılmıştı.

Kaynak: AA