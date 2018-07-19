Milli Savunma Bakanı Akar Hakkari'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’yi ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

DAĞ VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINI DA ZİYARET ETTİ



Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde bazı askeri üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve askerlerle bir araya gelen Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra helikopterle il merkezine geçti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Akar, ardından makamına geçtiği Vali Toprak ile bir süre görüştü. Vali Toprak, Hakkari ziyaretleri anısına Bakan Akar’a plaket takdim etti.

Güncel 19 Temmuz 2018 21:57 Hakkari'de karakola dev Türk bayrağı!Hakkari Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki 25 metre yüksekliğindeki direğe 9 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde dev Türk bayrağı asıldı.

Geceyi Hakkari’de geçiren Akar, sabah saatlerinde ise Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki komutanlarla birlikte Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Talanç’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Akar, daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına geçerek buradan uçakla kentten ayrıldı.





Kaynak: Ajanslar