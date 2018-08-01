Milli okçu Mete Gazoz Avrupa rekoru kırdı

Milli okçu Mete Gazoz, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakasında sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı.

AVRUPA REKORUNU KIRDI

70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı.

Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarıda altın madalya kazanmıştı.

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Bakü'deki ilk Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Gazoz, sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazanan genç okçu, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Mert Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile birlikte Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda, karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Ukraynalı rakiplerini 6-0'lık skorla geçerek, dünya 3.’sü olan ikili, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar