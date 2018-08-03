Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu oldu!

İtalya’da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan Zeynep Yetgil kürsünün zirvesine çıktı.

İtalya’da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan Zeynep Yetgil kürsünün zirvesine çıktı. Yetgil, genç kadınlar 53 kiloda finalde Azeri Tatyana Varansova'yı devirip altın madalyanın sahibi oldu.

ALTIN MADALYA KAZANDIK

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandık. Genç kadınlar 53 kilo branşında boy gösteren milli sporcumuz Zeynep Yetgil, rakiplerini devirip altın madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ GÜREŞÇİMİZ FİNALDE AZERİ RAKİBİNİ DEVİRDİ

Slovak Nina Kollarova ve Bulgar Krasimir Petrova'dan sonra yarı finalde karşılaştığı Avrupa Yıldızlar Şampiyonu Rus Ekaterina Verbina'yı da 11-1 yenerek finale yükselen Zeynep Yetgil, altın madalya mücadelesinde ise Azeri Tatyana Varansova'yı devirdi.

Kaynak: Ajanslar