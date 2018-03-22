Milli Güreşçiler Bulgaristan'da Mindere Çıkacak

Türk Güreş Milli Takımları, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'na katılmak için başkent Sofya'ya gitti.

Erkekler Serbest ve Grekoromen ile Kadın Milli Güreş Takımları, Bulgaristan'da yarın başlayacak Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'na katılmak için başkent Sofya'ya hareket etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Rusya'da 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren millilerin, özel turnuvada mücadele edecekleri bildirildi.

Federasyon başkanı Musa Aydın, turnuvanın son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Şampiyonası öncesinde en önemli sınavımızı burada vereceğiz. Grekoromen, Serbest ve Kadın Milli Takımlarının buradaki performansına göre Rusya'da mücadele edecek kadro belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Turnuva, 25 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA