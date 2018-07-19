Milli Eğitim Bakanı Selçuk tebrik çiçeklerini okullara yolluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve başlaması sebebiyle kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini, okullara yolluyor.

Bakan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına atanması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini Ankara’daki çeşitli okullara iletiyor.

GELEN ÇİÇEKLERİ NOT YAZARAK GÖNDERİYOR

Bakan Selçuk'un, gönderdiği çiçeklerin yanında öğretmenler için "Değerli meslektaşlarım, Bakanlığımızca atılacak her türlü adımda, alacağımız bütün kararlarda sizlerin görüş ve katkılarını önemsediğimi belirtir, fedakarca yürüttüğünüz öğretmenlik mesleğindeki çalışmalarınızda başarılar dilerim." notu yer alıyor.

Kaynak: Ajanslar