Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde kıyameti koparmamız lazım

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitim sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk eğitim sistemini ele almak için bakanlık yöneticilerini bilimden sanata, hukuktan medyaya, spordan iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına toplumun farklı kesimlerinden ve uzmanlık alanlarından temsilcilerle İstanbul’da bir araya getiriyor.

'GENÇLERİ GELECEĞE DEĞİL ŞİMDİYE UYANSIRMAK GEREK'

2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi-Bulma Konferansı’nda buluşan temsilciler, bütün gün sürecek çalıştaylarda ‘nasıl bir eğitim müfredatına ihtiyacımız var, nasıl bir öğretmen istiyoruz, kaliteli eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalı?’ gibi sorulara cevap arayacak.

Konferansın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, gençleri geleceğe değil, şimdiye uyandırmak gerektiğini söyledi. Türkiye’nin eğitimde kıyameti koparmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

''BİR ŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM''

Bakan Ziya Selçuk, "Bizim bir şey yapmamız lazım. Dahi, üstün zekalı insan sayısı bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. Başka bir rekabet var, başka bir anlayış, başka bir yarış, başka bir bilim ve teknoloji var. Bizim bir şey yapmanın ötesinde kıyameti koparmamız lazım eğitimde. Bunu gerçekten yapabiliriz. Çok çok farklı bir çağ geliyor. Dijitalin, biyolojik olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım. Sadece gelecek için değil şimdi için bir şey yapmamız lazım. Eğitim çocukları geleceğe hazırlamak değildir. Eğitim çocukları şimdiye uyandırmaktır. Eğer şimdiye uyanmazsanız gelecek tasavvurunuz olmaz. Bizim şimdiye uyanmamız lazım. Çocukları uyandırmamız lazım." dedi.

''SİVRİ AKILLARA İHTİYACIMIZ VAR''

Ortak akıldan uzaklaşıp ezberleri bozmamız lazım diyen Ziya Selçuk, "20 kişinin 18'inin ortak karar kıldığı bir ortak akıl bizim problemimizin çözümü değildir. Bizim problemimiz öyle devasa ki bizim sivri akıllara ihtiyacımız. Orta akıl ortalama akla götürür ortalama problemler söz konusuysa... Bizim sivri akıllara ihtiyacımız var. Çünkü bizim derdimiz büyük. 'Biz' olmak istemiyoruz. Eğer 'siz, biz' derseniz bu zımni olarak 'onlar' demektir. 'Biz' diyen birisi varsa 'onlar' diyordur. 'Biz' olmayı aşıp hepimiz olmak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Ajanslar