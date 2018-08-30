Milli Eğitim Bakanı Selçuk atama bekleyen öğretmenlerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenleri kabul etti ve öğretmen adaylarının sıkıntılarını dinledi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPPS’ye) girip atanamayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’nun da bulunduğu görüşmede öğretmen adayları sıkıntılarını anlattı.

TEŞEKKÜR ETTİLER



Öğretmen adayları görüşmeyle ilgili Bakan Selçuk’a sosyal medyada teşekkür ettiler.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLADILAR

Öğretmen adayları görüşme sonrası yaptıkları açıklamada Milli Eğitim Bakanının herkesin elini sıkarak samimi bir şekilde kendilerini dinlediğini belirtti. Öğretmen adaylarının gündeme getirdiği önemli hususlardan birisi de 2017 KPSS puanı oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2017 KPSS’ye girenlerin mağdur olmaması adına KPSS süresinin iki yıla çıkarıldığını belirtirken, 20 bin öğretmen atama kontenjanının verilmesinde ve KPSS süresinin düzenlemesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımı ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Ajanslar