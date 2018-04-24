Milletvekili adaylığı için başvurular başladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde, milletvekilliğine aday adayı olacakların bugün itibari ile internetten başvuru yapabileceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde, milletvekilliğine aday adayı olacakların sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletebileceğini belirterek, "YSK ile de görüşüldü, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk, bugün itibarıyle başladı." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Adalet Bakanlığının, adli sicil kayıtlarının e-devletten alınmasına ilişkin bir çalışması olduğunu anlatan Gül, şunları söyledi:

"YSK ile görüştük, sistemi açtık"

"Milletvekili adayları, adliyeye gitmeden sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alabilecekler, Yüksek Seçim Kuruluna verebilecekler. YSK ile de görüşüldü. Onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk. Bugün itibariyle başladı. Vatandaşlarımız adliye koridorlarında sabıka kaydı için uğraşmayacaklar, milletvekilliği için. Adalet Bakanlığı e-devlet üzerinden entegre etti. Dolayısıyla oradan tıklayarak adaylık için başvurularını yapabilirler, herkese hayırlı olsun."

"Oy kullanım hakkı engellenemez"

Bakan Gül, bazı ülkelerin, vatandaşların oylarını rahatça kullanabilmelerine çeşitli engeller çıkardığının belirtilmesi üzerine, hiçbir hukuk devletinin buna hakkı olmadığını vurguladı.

Yurt dışında her ülkede vatandaşların oylarını özgürce kullanabileceklerini ifade eden Gül, "Randevu sistemini de kaldırdık. Vatandaşlarımız daha önce saatini ve günü alıyorlardı ama 200 kilometre öteden geliyordu. Bu zorluğu kaldırdık. Bugün inşallah Mecliste kabul edilerek, yürürlüğe girecek. Oylarını istedikleri yerde kullanabilecekler, randevu sistemine tabi olmaksızın." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar