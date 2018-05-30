Milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'ye gönderildi
YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimi milletvekili kesin aday listelerinin Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.
YSK Başkanı Sadi Güven, basına yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine katılmak için milletvekili aday listesi hazırlayan partilerin aday listelerinin resmi gazeteye gönderildiğini açıkladı.
Siyaset22 Mayıs 2018 18:47Aday listelerine tepki gösteren İYİ'liler istifa etti!Milletvekili aday listelerine tepki gösteren 17 il yönetim kurulu üyesi ile 4 merkez ilçe yönetim kurulu üyesi istifa etti
Siyaset19 Eylül 2015 13:00Aday listelerinde hangi parti neyi amaçladı?ORC Araştırma Şirketi Sahibi Mehmet Murat Pösteki, partilerin milletvekili aday listelerinin etkilerini AjansHaber’e yorumladı.
Kaynak: Ajanslar