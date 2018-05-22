Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu!

İftarda bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oruçlarını kendileri için hazırlanan yer sofrasında açtı. Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmaları sonrasında eşi Emine Erdoğan ile iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine konuk oldu.

Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı.

"MİLLETİMİZİN SOFRASINDAN RAMAZAN BEREKETİ EKSİK OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter ve Instagram'daki hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter'daki hesabına "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın." notunu düştü.

Kaynak: AA