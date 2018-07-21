Milan yıldız oyuncu için Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı

Milan'ın yöneticisi Massimiliano Mirabelli, Galatasaray'ın oyuncuları Andre Silva ile ilgilendiğini transferi için son kararı Gattuso'nun vereceğini belirtti.

Galatasaray Transfer çalışmaları kapsamında İtalya'nın Milan takımında forma giyen Andre Silva ile ilgilendiği bilgisi İtalya'dan geldi. İtalyan ekibi Milan'ın yöneticisi Massimiliano Mirabelli oyuncuları Andre Silva ile Galatasaray'ın ilgilendiğini İtalyan basınına açıkladı.

"GÖNDERMEK İSTERSE ONU SATABİLİRİZ"

Milan'ın yöneticisi Massimiliano Mirabelli yaptığı açıklamada: ''Andre Silva için çok para harcadık. Gattuso onu kampta test edecek. Göndermek isterse onu satabiliriz. Ancak kulüpler onun için 38 milyon Euro ödediğimizi hatırlamalı.'' dedi.

ANDRE SİLVA KİMDİR?

Kasım 1995 Portekiz doğumlu Andre Silva, 2012 yılında Dragon Force takımından Porto U19 takımına transferiyle futbol hayatında yeni bir sayfa açtı. 2017 yılına kadar Porto'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 milyon Euro Bonservis bedeliyle Milan'ın yolunu tuttu.

Futbol kariyeri boyunca 188 maçta forma giyen Portekizli genç oyuncu 62 gol ve 18 asistlik bir başarı grafiği çizdi. Sağ ayaklı forvet oyuncusu son olarak geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı, 10 gol atıp, 2 de asist yaptı. Andre Silva'nın şu anki güncel piyasa değeri 22 milyon Euro....

Kaynak: Ajanslar