Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantılarının ve ağrılarının birçok sebebi vardır; araç tutması, aşırı stres, gıda zehirlenmesi, aşırı alkol tüketimi, migren, vertigo ve hamileliktir vb. Mide bulantısını ilaç kullanmadan atlatmak mümkündür.

Mide bulantısı her birimizin sık karşılaştığı sağlık sorunlardandır.Mide bulantısına çoğu zaman kusma, karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi sorunlar da eşlik eder.Mide bulantılarının ve ağrılarının birçok sebebi vardır; araç tutması, aşırı stres, gıda zehirlenmesi, aşırı alkol tüketimi, migren, vertigo ve hamileliktir vb. Mide bulantısını ilaç kullanmadan atlatmak mümkündür.

Mide Bulantısı Neden Oluşur?

Mide bulantısının ilk akla gelen nedenleri şöyledir;

Mide-bağırsak enfeksiyonları

Gıda zehirlenmeleri

Ani başlayan gastritler

Mide hastalıkları

Akut gastrit

Araç tutmaları

İlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesiciler

Alkol kullanımı

Stres ve anksiyete

Gebelik

Vertigo, kulak çınlaması

Migren

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Beyin tümörü

Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı

Acı ve soda

En sık rastlanan acı ürünleri; tarçın, rezene, nane ve zencefil gibi ot karışımlarını içerir. Bu maddeler, acıların bazı insanlarda mide bulantısını hafifletmesine yardımcı olabilir.

Zencefil

Eski zamanlardan beri insanlar acıdan mide bulantısına kadar her şey için bir şifa gibi zencefilin iyi geldiğini belirtmişlerdir. Araştırmalar zencefilin bazı mide rahatsızlığı için çok etkili bir tedavi olabileceğini göstermiştir. Doğal bir anti-inflamatuar, zencefil yardımcı olabilecek birçok formda bulunur. Tamamen doğal bir zencefilli gazozu deneyin veya taze zencefillerin köklerini kesin ve bir çay yapın.

Papatya çayı

Bir fincan papatya çayı, bir anti-inflamatuar olarak hareket ederek karın ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu anti-inflamatuar özellikler mide kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olur ve bu da kramp ve spazmların ağrısını azaltabilir.

Nane

Nane, mide bulantısı ve mide ağrıları için yararlı bir gıda olarak algılanmaktadır çünkü yapraklardaki mentol doğal bir analjezik veya ağrı kesici olmaktadır.

Elma sirkesi

Midenizde, karnını nötralize etmek için çorba kaşığı elma sirkesini yemeye çalışın.Bir bardak su ve bir çay kaşığı bal ile çorba kaşığı ile karıştırın ve yavaş yavaş yudumlayın. Elma sirkesi içindeki asitler, nişasta sindirimini azaltarak nişastanın bağırsaklara gelmesine ve bakterileri bağırsakta sağlı tutmasına yardımcı olur.

Sıcak Su Torbası

Hastalık hissettiğinizde bir ısıtma yastığı veya sıcak su torbası bulabilirsiniz, bu nedenle elektrikli battaniyenize kucaklayın ve belirtileriniz geçene kadar kolaylaşın. Midenizdeki sıcaklık, sizi herhangi bir kramp veya ağrıdan rahatsız eder ve ısı, kaslarınızı rahatlatmaya ve mide bulantınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Aşırı kullanımdan dolayı cildinize zarar verebileceğinden çok uzun süre bırakmayınız.

Kaynak: AjansHaber