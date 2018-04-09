Microsoft Türkiye, 25. yılını kutluyor

Türkiye’yi bilişim ile kalkındırmak ve daha iyi yarınlara taşımak için 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren Microsoft, bu çeyrek asrı anlatan yeni filmini yayınladı.

Bireylere ve kurumlara daha fazlasını başarmaları için desteklemeyi misyon edinen Microsoft, Türkiye’deki 25 yılını kutluyor. Bu 25 yılda yaptıkları faaliyetleri anlatan özel bir film hazırlayan Microsoft Türkiye kapılarını ilk kez 1993 yılında açtı. 25 yıldır Türkiye’nin rekabet gücünü bilişim ve inovasyonla geliştirmek, teknoloji okuryazarlığını artırmak, sunduğu teknolojilerle girişimcilere, büyük-küçük tüm işletmelere destek olup, onları global ölçekte başarılı kılmak ve kamu kurumlarıyla yürüttüğü inovasyon projeleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Microsoft Türkiye, yaptığı bu çalışmaları anlatan filminde 25 yılda yaşanan bilişim alanındaki gelişmeleri de gözler önüne seriyor.

400 kişinin çalıştığı Microsoft Türkiye’nin iş ortağı ağında 10 binin üzerinde firma yer alıyor. Bu firmalarla Türkiye’de bulut bilişimle iktisadi ve sosyal kalkınmanın arkasındaki itici güç olmayı ve ülkeyi bir adım ileriye taşımayı hedefleyen Microsoft, 25 yılda 12 bin iş ortağı, binin üzerinde kurumsal şirketi ve 700 bini aşkın KOBİ’yi en yenilikçi ve güvenilir teknolojilerle buluşturdu. 2 binin üzerinde yerel girişimi destekleyen Microsoft Türkiye, yeni filminde bu girişimlere de değiniyor.

Yarınlar Türkiye’nin, Microsoft’la Teknoloji Herkesin

Reklam ajansı Kramp olan filmin sloganı ise Yarınlar Türkiye’nin, Microsoft’la Teknoloji Herkesin olarak belirlendi. Dijital mecralarda yayınlanan filmde Microsoft Türkiye’nin geçmişte yaptıkları anlatılırken gelecek vizyonu da işleniyor. Microsoft Türkiye, bugüne kadar 280 bin öğretmene teknoloji, 400 bin kişiye bilişim uzmanlık, 250 bin kişiye ücretsiz çevrimiçi yazılım, 78 ilde 160 bin kişiye temel bilgisayar, 30 ilde 20 bin çocuğa kodlama eğitim verdi. Ayrıca Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması ile teknolojideki kadınları destekleyen Microsoft Türkiye, daha rekabetçi ve daha güçlü bir Türkiye için “Yarınlar Türkiye’nin, Microsoft’la Teknoloji Herkesin” diyor.

Kaynak: AjansHaber