MHP'nin seçim vaadi: "İki bayram arası af"

MHP'nin 24 Haziran seçim beyannamesinde Bahçeli'nin dillendirdiği af da yer alıyor.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin seçim beyannameleri de neredeyse tamamlandı.

MHP'nin hazır olan ve bugün matbaaya giden beyannamesinde af konusu da yerini alıyor.

SEÇİM VAADİNDE DE AF VAR

CNN Türk'ten Dicle Canova'nın haberine göre; MHP Seçim beyannamesinde Türkiye'ye af vaadinde bulunacak. Kader mahkumlarına dönük af önerilecek. "Yeni bir sisteme geçiliyor, neden olmasın. Yeni bir afla başlayabilir. İki bayram arası bir af olabilir."denilecek.

Kaynak: Ajanslar