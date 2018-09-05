MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek.

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek.

MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Sözlü, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: Ajanslar