MHP'nin adayı resmen Erdoğan
MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.
MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.
Kaynak: ajanslar
MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.
Kaynak: ajanslar
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