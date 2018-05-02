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02 Mayıs 2018 12:41 | Son Güncelleme: 02 Mayıs 2018 13:15

MHP'nin adayı resmen Erdoğan

MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.

MHP'nin adayı resmen Erdoğan

MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı. 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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