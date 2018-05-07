MHP'li Ekmeleddin İhsanoğlu adaylık başvurusu yapmadı

Milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan MHP'de 5 milletvekili yeniden başvuru yapmadı.

MHP'de 5 milletvekili, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yapmadı.

5 isim başvuru yapmadı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; O isimler arasında en dikkat çekeni, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu. Eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba da başvuru yapmayan diğer isimler.

3 Mayıs'ta sona eren aday adaylığı sürecinde MHP'ye yapılan başvuru sayısı ise, bin 815 olarak açıklandı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da başvuru yapanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: ajanslar