MHP'den anket şirketlerine sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada kamuoyu araştırma şirketlerinin, seçim tahminlerinde isabet bakımından oldukça başarısız olduğunu bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de toplumsal algı ve eğilimleri bilimsel verilerden hareket ederek belirlemesi gereken kamuoyu araştırma şirketlerinin, seçim tahminlerinde isabet bakımından oldukça başarısız olduğunu bildirdi.

"TARAFSIZ ŞİRKET YOK DENECEK KADAR AZ"

Tarafsız araştırma şirketinin yok denecek kadar az olduğuna değinen Yalçın, "tarafsızlık ilkesinin" önemine vurgu yaptı.

"ANKETÇİLER MHP'YE MUSALLAT OLMUŞLARDIR"

Yalçın konuyla ilgili olarak, şu ifadelere yer verdi: "Anketçilik yaygınlaştığı günden beri Türkiye'de bu işi yapan firmaların ekseriyeti siyasi ihale aldıkları için MHP’ye musallat olmuşlardır. MHP, siyasi müessiriyeti, seçmeni etkileme potansiyeli, vaatleri, özgül ağırlığı ve hepsinden de önemlisi fikriyatı göz ardı edilerek kamuoyu yoklamalarında çoğunlukla aşağılarda gösterilmiştir. Nadiren de olsa bazı hakkaniyet sahibi firma ve isimler ise Sezar'ın hakkını Sezar'a vermişler, MHP'nin siyasi potansiyelinin sandıktaki karşılığını nesnel seçim tahminleriyle teslim etmişlerdir. Bugün de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla huylunun huyundan vazgeçmediği, malum anket şirketlerinin yine devreye girdiği görülmektedir."

"BAZI ANKET FİRMALARI KILIF HAZIRLAMAKTADIR"

Yalçın, söz konusu kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladığı son anketlerde yine ideolojik kanaat ve dünyevi beklentilerle sosyolojik ve politik gerçeklerin birbirine karıştığı, afaki tahminlerin görüldüğüne dikkati çekti.

"YORUMLAR TAMAMEN SPEKÜLATİF VE YANILTICI"

MHP’nin siyasette egemen olduğu, özgül ağırlığını ortaya koyduğu hemen her seçim süreci sonucunda anket şirketlerini yalanlarcasına milletin teveccühünü kazanarak sandıktan çıkmayı başardığına değinen Yalçın, milletin, MHP'nin 24 Haziran sonrasında teşekkül edecek yasama organı içinde güçlü bir grupla yer almasının ne anlama geldiğini kamuoyu araştırma şirketlerini manipüle edenlerden daha nesnel bir yaklaşımla bildiğini vurguladı. Yalçın yapılan yorumların tamamen spekülatif ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

Kaynak: Ajanslar