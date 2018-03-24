MHP'de Yeni A Takımı

- Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girerken, Semih Yalçın, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya ve Celal Adan yerini koruyan isimler oldu

- İsmet Büyükataman Genel Sekreterlik görevini sürdürecek

MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isim yer aldı.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

Buna göre, Başkanlık Divanı'na Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan'dan oluşan 7 yeni isim girerken İstanbul milletvekilleri Edip Semih Yalçın ve Celal Adan ile Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz yerini koruyan isimler oldu.

Kurultay öncesi Genel Sekreterlik görevinde bulunan İsmet Büyükataman, aynı görevi sürdürecek.

Bu arada Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya da partinin genel sekreter yardımcıları oldu.

MHP'nin yeni Başkanlık Divanı'na üç isim Parlamento dışından girdi. Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan ve Sadir Durmaz dışındaki Başkanlık Divanı üyeleri ise halen milletvekili olarak görevini yürütüyor.

Başkanlık Divanı'nın tek kadın üyesi ise Aydın Milletvekili Deniz Depboylu oldu. Psikolojik Danışman olan Depboylu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü mezunu. Depboylu, evli ve iki çocuk annesi.

Divan üyeleri arasında görev dağılımının Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.