MHP'de: Tarihi gün

MHP, bugün Ankara'da 12. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek. MHP lideri Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda slogan, "milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" olacak.

Milliyetçi Hareket Partisi, 12. Olağan Kurultayı'nı bugün gerçekleştiriyor.

Sloganı "milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" olan kurultayda Genel başkanlık için tek aday MHP lideri Devlet Bahçeli...

3 bin 200 kişinin davet edildiği kurultayda bine yakın basın mensubu görev yapacak.

Bin 207 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları da belirlenecek.

Bahçeli'nin hem MYK'da hem de Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

72 kişiden oluşan merkez yönetim kurulu için genel merkeze 5 bine yakın başvuru yapıldı.

AK Parti'yi kurultayda, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop temsil edecek.

CHP, HDP VE İYİ PARTİ'YE DAVET YOK

CHP, HDP ve İyi Parti ise kurultaya davet edilmedi.

Salonun alt zemini turkuaz rengi halılarla kaplanırken, salonda Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklere de ağırlık verildi.

Tribünlerde partililerin ve misafirlerin oturacağı alana Türk bayrağı ve parti flamaları konurken, salonun çeşitli yerlerine "Vatanımız var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Vefası olmayanın bekası olmaz", "Milliyetçi Hareket beka için var elbet", "Beka için el ver, tarihe söz ver" yazılı pankartlar asıldı.

Kurultayın teması olan "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganı ise salonun her yerinde göze çarptı.

Divanın görev yapacağı platforma dev ekran yerleştirilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı salona asılmadı, salonda sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğraflarına yer verildi.

Salonda basın için de özel bir yer hazırlandı.

Bu arada il dışından gelecek konukların ihtiyaçlarının giderilmesi için salon dışında da gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Salonun içinde ve dışında çok sayıda güvenlik görevlisi ve polis memurunun çalışacağı öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitler dolayısıyla sadeleştirilen kurultayda konser programı olmayacak. Kurultayın açılışında, delegeler yerini alana kadar sözlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalacak.