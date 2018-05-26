MHP lideri Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açıklıyor

HP'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanıyor.

SEÇİM BEYANNAMESİ İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

MHP'nin seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alıyor. Bahçeli, bildirgeyi açıklarken "İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık" dedi. Bahçeli'nin bu sözlerini salonda bulunanlar ayakta alkışladı.

Aklımızda hep Türkiye ve Türklüğün bekası var. 24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, devletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Milletimizin tüm evlatlarını fark gözetmeden bağrımıza basıyoruz. MHP gücünü inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden alır. Bizim yönümüz Türkiye ve Türk - İslam dünyasıdır. Büyük ülkülerimiz var. Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız. Kaygımız belliydi, kavgamız haklıydı.

10 yıldır sürekli ağırlaşan vahim bir operasyon süreciyle milli birlik ve dayanışma ruhunu zehirlemeyi

15 Temmuz'da son iki asrın en vahşi işgal girişimlerinden birine maruz kaldı.