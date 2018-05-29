MHP Lideri Bahçeli’nin üç büyük miting programı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran Seçimleri öncesi bölge mitingleri şeklinde düzenleyeceği üç büyük miting programı belli oldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 24 Haziran seçimleri öncesi açık hava toplantısı şeklinde düzenleyeceği ve bölge mitingleri yapılacak olan üç büyük miting programı belli oldu.



MHP Lideri Bahçeli'nin program tarihleri şöyle:



" 19 Haziran 2018 "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına" Temalı Samsun Merkezli Bölge Miting Toplantısı, 21 Haziran 2018 "Büyük Çukurova" Temalı Adana Merkezli Bölge Miting Toplantısı, 23 Haziran 2018 "Büyük Türkiye" Temalı Ankara Merkezli Bölge Miting Toplantısı."

Kaynak: Ajanslar